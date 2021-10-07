Самая важная игра отбора на ЧМ-2022, – Степаненко рассказал о подготовке к Финляндии

Уже в субботу национальная сборная Украины померяется силами с командой Финляндии. Исход поединка будет судьбоносным для путевок на Мундиаль в Катаре.

Сборная Украины уже собралась в Киеве и готовится к матчу в режиме двуразовых тренировок. "Желто-синие" настроены на серьезный матч, ведь нас устроит только победа.

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Хавбек Тарас Степаненко отметил силу соперника и надеется, что команде Петракова удастся прервать серию ничьих и одержать победу.

Сборная Финляндии – хорошая команда, они очень прибавили за последнее время, поэтому и выступали на Евро-2020. Показывают хорошую игру, у них хорошие футболисты, поэтому готовимся очень серьезно. Прекрасно понимаем, что это самая важная для нас игра в этом отборе,

– сказал Степаненко.

Матч отбора на ЧМ-2022 Финляндия – Украина состоится 9 октября. У обеих команд по 5 очков, но у финнов еще есть игра в запасе.