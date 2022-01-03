Мыколенком интересовался Анчелотти – Виталий мог переехать в Эвертон раньше

Для бывшего тренера сборной Украины Леонида Буряка переход Виталия Мыколенко в Эвертон не стал сюрпризом. Защитник должен был стать частью этой команды еще раньше.

По мнению Буряка, Эвертон – отличный вариант продолжения карьеры для Мыколенко. Кроме того, Динамо заработало на нем большие деньги, а футболист получил клуб с мировым именем и большую зарплату.

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"Отмечу, что Виталием интересовался еще Карло Анчелотти, когда был тренером Эвертона. Я лично разговаривал с Анчелотти о Мыколенко.

Эвертон – это престижный клуб для продолжения карьеры. Мыколенко – классный игрок, который, думаю, скоро станет своим в новой команде", – считает Буряк.

Вместе с тем, специалист добавил, что футболисту нужно время на адаптацию в новом чемпионате и команде, поэтому не стоит требовать от него высоких результатов на самом старте нового пути.