Мыколенко вернулся в общую группу Эвертона – Лемпард радуется украинцу в обойме
Источник:сайт Эвертона
Эвертон активно готовится к матчу 26-го тура АПЛ против Саутгемптона. Поучаствовать в поединке надеется и Виталий Мыколенко.
Украинский защитник Виталий Мыколенко вернулся в общую группу Эвертона. Футболист был вынужден пропустить два матча "ирисок" из-за положительного теста на коронавирус.
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22-летний украинец остался единственным левым защитником в команде. Таким образом, без него главный тренер Эвертона Фрэнк Лэмпард не мог построить эффективную игру в защите. Теперь из списка его проблем исчез один пункт.
Матч Эвертон – Саутгемптон состоится 19 февраля. Арбитр даст стартовый свисток матча в 17.00.
"Ириски" имеют в активе 22 очка и располагаются в таблице перед зоной вылета. Командеы нужно пытаться набрать как можно больше очков, чтобы по итогам сезона не оказаться в Чемпионшипе.