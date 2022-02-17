Мыколенко вернулся в общую группу Эвертона – Лемпард радуется украинцу в обойме

Эвертон активно готовится к матчу 26-го тура АПЛ против Саутгемптона. Поучаствовать в поединке надеется и Виталий Мыколенко.

Украинский защитник Виталий Мыколенко вернулся в общую группу Эвертона. Футболист был вынужден пропустить два матча "ирисок" из-за положительного теста на коронавирус.

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22-летний украинец остался единственным левым защитником в команде. Таким образом, без него главный тренер Эвертона Фрэнк Лэмпард не мог построить эффективную игру в защите. Теперь из списка его проблем исчез один пункт.

Матч Эвертон – Саутгемптон состоится 19 февраля. Арбитр даст стартовый свисток матча в 17.00.

"Ириски" имеют в активе 22 очка и располагаются в таблице перед зоной вылета. Командеы нужно пытаться набрать как можно больше очков, чтобы по итогам сезона не оказаться в Чемпионшипе.