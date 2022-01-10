Мыколенко получит психологические бонусы, – в Эвертоне довольны победным дебютом украинца

Виталий Мыколенко провел первый матч в футболке Эвертона. Ему пришлось работать 120 минут, чтобы помочь выбить Халл Сити из Кубка Англии.

Официальный сайт Эвертона расхвалил уверенность украинца и быструю адаптацию к английскму футболу. Халл Сити начал матч из активной атаки на левый фланг, но Виталий сумел справиться с проблемами.

Читайте также Малиновский в огне – украинец оформил гол+пасс и выдал классный матч против Удинезе: видео​

Кроме того, украинский защитник уверенно действовал с мячом и не боялся подключаться в атаку. У него даже был шанс забить, но выполнить точный удар не удалось.

"22-летний защитник отыграл 120 минут без каких-либо побочных эффектов, за исключением растирания перенапряженных мышц ног в последние минуты матча. Он уверенно справился с угрозой вышедшего на замену Райана Лонгмана.

Мыколенко получит огромные психологические бонусы от этого раннего длительного выступления и имеет время проанализировать свою первую игру за новый клуб", – подытожил клубный портал.

Следующий матч Эвертон проведет 11 января. "Ириски" на своем поле будут принимать Лестер.