Мыколенко нужен Лемпарду – тренер ждет скорого возвращения таланта

Виталий Мыколенко не смог помочь Эвертону в матче 24 тура АПЛ против Ньюкасла. Причина – подозрительный тест на коронавирус.

Без Виталия Мыколенко Эвертон не смог одолеть Ньюкасл. "Ириски" потерпели болезненное гостевое поражение со счетом 1:3.

Интересно Эвертон без Мыколенко потерпел позор – украинец не сыграл из-за коронавируса

Как рассказал главный тренер Эвертона Фрэнк Лэмпард, отсутствие украинца спутало его первоначальный план на матч. Сейчас в команде нет исполнителя, кто бы мог его достойно заменить.

Мы можем быть эффективны, но потеря номинального левого защитника – это непросто. Мы надеемся, что Мыколенко вернется к следующему матчу,

– сказал Лэмпард.

Текущий сезон складывается для Эвертона не слишком успешно. "Ириски" имеют в активе всего 19 очков и находятся перед зоной вылета.

Эвертон представил Мыколенко в своей футболке 1 января. Украинский талант быстро завоевал симпатии тренера и болельщиков, став важной частью команды.