Мы хорошо изучили сборную Украины, – тренер Швеции считает свою команду сильнее

Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон поделился ожиданиями от матча против Украины в 1/8 финала Евро-2020. Специалист считает своих подопечных сильнее команды Шевченко.

Андерссон заверил, что его команда хорошо изучила сборную Украины, поэтому завтра рассчитывает только на положительный результат.

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Вместе с тем специалист отметил, что несмотря на физическое превосходство над Украиной его команде нужно быть очень осмотрительной, ведь у соперника достаточно классных футболистов.

У Украины есть Ярмоленко, чьи удары очень опасны, Малиновский, который выступает в Аталанте. В этой команде собрано много квалифицированных исполнителей, – сказал Андерссон.

Напомним, сборная Украины встретится со шведами в матче 1/8 финала Евро-2020 уже во вторник, 29 июня. Стартовый свисток прозвучит в 22:00.