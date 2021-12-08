Молодые указывают – это неприятно, – Петраков объяснил реакцию на жеребьевку отбора на ЧМ-2022

Соперником Украины в плей-офф отбора на Мундиаль стала Шотландия. В случае победы "желто-синие" будут сражаться за путевку на ЧМ-2022 с победителем пары Уэльс – Австрия.

Такой жребий очень понравился главному тренеру сборной Украины Александру Петракову. Специалист обрадовался, что в соперники не попали Италия или Португалия.

Интересно Обижая меня, они оскорбляют сборную Украины, – Петраков резко ответил на критику журналистов

За столь положительные эмоции некоторые журналисты критиковали специалиста, мол, еще ничего не решено. Тренер сборной не понимает критики и уверяет, что серьезно готовится к Шотландии и уже смотрит матчи этой команды.

"Радость была естественна, я не должен быть искусственным человеком. Мне молодые ребята рассказывают, как я должен себя вести. Вот мне неприятно. Мы были несеянными, набрали мало очков, там были сильные соперники среди сеяных. У меня записано 12 игр Шотландии, три из я уже посмотрел, проанализировал… Очень хорошая команда с отличным тренером… Тактически грамотная.

Нужно ли больше времени для подготовки сборной Украины к матчам с Шотландией? Что есть, то есть. Это у меня первый опыт, никогда раньше с таким не сталкивался. Переносить игры нет смысла. Если я перенесу игры Динамо и Шахтера, то будут готовиться 14 человек? А 8 легионеров, у них продолжаются чемпионаты? Не вижу в этом смысла. Я просто сместил два дня, чтобы собраться, перелететь в Шотландию и ждать легионеров", – рассказал Петраков.

Матч Шоталндия – Украина состоится в Глазго 24 марта. Победитель сыграет с триумфатором пары Уэльс – Австрия 29 марта.



