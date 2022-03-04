Мой разговор с братом длился 20 секунд, – Коваленко бьет тревогу и обещает вернуть Херсон

Футболист итальянской специи Виктор Коваленко обратился с важным сообщением к землякам. Уроженец Херсона призывает жителей родного города сражаться и противостоять врагу.

"Дорогие украинцы, дорогие херсонцы. Как вы знаете, мой родной город Херсон оккупировали российские войска. До этого там летали российские бомбы и российские ракеты. Я каждый день на связи со своими родными, своими друзьями, это тяжело называть связью. Моя сегодняшний разговор с братом длился 20 секунд, они глушат нам связь, они обрезают интернет, по телевизору сейчас только российские новости.

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Почему? Они боятся показать правду? Хочу обратиться к херсонцам. Я знаю, в какой мы тяжелой ситуации сейчас, но будьте сильны, держитесь. Так же я знаю, что сейчас привозят много российской массовки и их камер – они хотят показать, что их ждали, что им здесь рады. Это не так, им здесь не рады, их здесь никто не ждал, мы жили в чудесном городе Херсоне, мирном и доброжелательном.

Херсонцы, не ведитесь на эти провокации, не будьте массовкой для их телекамер, не подходите к ним и не верьте. Потому что наш президент и силы Украины не забывают своих. Мы придем и вернем этот город обратно. Украина больше всего. Херсон – это Украина", – заявил Коваленко.

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