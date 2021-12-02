Мне нравится его работа, – наставник Милана утешил Шевченко после болезненного поражения

В матче 15 тура Серии А Милан на выезде не оставил шансов Дженоа – 3:0. В трех матчах под руководством Шевченко "грифоны" добыли всего 1 очко и не забили ни одного гола.

Главный тренер "россонери" Стефано Пиоли попытался утешить украинского специалиста. По его мнению, все победы Шевченко еще впереди, ведь у него большой потенциал.

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"Для нас это не был легкий матч. Но мы работали на поле – интенсивно играли, контролировали матч полностью. Шевченко очень интеллигентный. Он был сильным футболистом, творил историю Милана. Как тренер тоже работает хорошо. Он хорошо работал со сборной Украины. Я пожелал ему, чтобы у него все удалось у Дженоа. Мне нравится его работа", – сказал Пиоли.

В настоящее время Дженоа находится в зоне вылета. Для того чтобы ее покинуть, "грифонам" хватит только одного очка. Задание Шевченко на текущий сезон – сохранить прописку в Серии А. Также сообщалось, что этой зимой Дженоа проявит активность на трансферном рынке.