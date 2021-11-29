Милан – мой дом, но сейчас я на другой стороне, – Шевченко ждет встречи с бывшей командой

В матче 14 тура Серии А Дженоа Шевченко расписала нулевую ничью с Удинезе. Следующим испытанием для украинского специалиста станет Милан.

С "Россонери" Дженоа сыграет в среду, 1 декабря. Много времени на подготовку у "грифонов" нет.

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До игры с Миланом никто из травмированных игроков не успеет восстановиться. Что я чувствую в преддверии этой игры? Пытался не говорить об этом. Милан – мой дом. Но сейчас я на другой стороне,

– сказал Шевченко.

После 14 туров чемпионата Дженоа имеет в активе 10 очков и занимает 18 место в таблице. Милан не может победить уже в трех матчах подряд, поэтому на матч с Дженоа выйдет очень мотивированным.

Ранее звучала информация, что главная задача Шевченко на сезон – сохранить прописку в Серии А. В случае неудачи боссы клуба продолжат работать с Шевченко.

Также сообщалось, что уже в зимнее трансферное окно Шевченко получит деньги на новых футболистов.