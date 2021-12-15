Милан и Ювентус, – скаут советует грандам приобрести Малиновского

Хавбек Аталанты и сборной Украины Руслан Малиновский является одним из лучших в Серии А. Он сумел стать лидером не только своей команды, но и всего чемпионата.

По мнению скаута Алекса Великих, работающего в Италии, Руслан набрался соответствующего опыта и умения проявить себя в топ-клубе. Эксперт убежден, что прямо сейчас у украинца есть все для достижения успеха в именитой команде.

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На мой взгляд, Серия А – это идеальный для Руслана чемпионат, и он может подумать о продолжении карьеры именно в этом чемпионате. Милан, Ювентус – это те клубы, которым, на мой взгляд, может быть интересен украинский футболист,

– считает Великих.

В минувшем сезоне Руслан стал лучшим по показателю результативных передач. В текущий сезон 28-летний хавбек входил после операции, поэтому в 20 матчах забил 5 голов и отдал 1 ассист.

Сейчас Аталанта находится на 3-м месте в таблице Серии А. В групповом этапе ЛЧ бергамаски заняли 3-е место, поэтому весной продолжат свой еврокубковый путь в Лиге Европы.