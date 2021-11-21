Михайличенко вернулся в основу и сыграл на непривычной позиции: Андерлехт спасся от поражения

Украинец отыграл весь матч против Кортрейка. Команды сильнейшего не определили.

Богдан вышел в старте на поединок чемпионата Бельгии. Венсан Компани отрядил украинца на правый фланг обороны. Номинально левый защитник имел опыт выступлений на противоположном фланге в этом сезоне. Последний раз Михайличенко выходил с первых минут больше месяца назад в поединке с Сент-Трюйденом.

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Счет открыли гости. Сенегалец Пап Гуйе головой отправил мяч в сетку ворот Андерлехта. Впрочем, на старте второй половины встречи счет сравняли. Андерлехт воспользовался неуверенными действиями голкипера соперника во время углового. Однако уже через несколько минут хозяева остались в меньшинстве – из-за неспортивного поведения с поля ушел Бенито Раман.

Матч так и завершился вничью, а Михайличенко не участвовал в резонансных эпизодах. После 15 поединков Андерлехт идет на 6-й строчке с 22 очками.

Обзор матча

Чемпионат Бельгии, 15 тур

Андерлехт – Кортрейк 1:1

Голы: Сейнсбери (автогол), 51 – Гуйе, 36.