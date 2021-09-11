Месть Вернидуба: тренер сенсационного Шерифа отказывает украинцам, которые хотели схитрить

В этом розыгрыше Лиги чемпионов молдавскому Шерифу удалось пройти в групповой этап. Наставник команды Юрий Вернидуб благодарен тем игрокам, которые были с самого начала, и не собирается отнимать у них игровое время.

Как рассказал украинский специалист, еще перед началом квалификационного раунда Лиги чемпионов он приглашал в команду украинских игроков, но те не поверили в проект и не захотели ехать в Молдову. Шерифу сенсационно удалось пройти в групповой этап турнира сильнейших, и теперь уже сами игроки просятся в команду.

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Теперь уже ушло больше предложений, но я отказываюсь. Человек не захотел приходить и принять участие с самого начала, а я говорю: "Когда был стол пустой – сюда никого не заманить". А теперь мечта сбылась, мы достигли этого, и есть игроки из хороших чемпионатов, которые хотели приехать сюда и играть в Лиге чемпионов,

– отметил Вернидуб.

Напомним, Шериф будет играть в групповом этапе Лиги чемпионов впервые в своей истории. Молдавский клуб в группе D сыграет против донецкого Шахтера, миланского Интера и мадридского Реала.