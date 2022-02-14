Маркевич снова станет на тренерский мостик – иностранные агенты начали охоту на специалиста

Бывший наставник Металлиста и Днепра Мирон Маркевич близок к возобновлению тренерской карьеры. Он уже начал вести предварительные переговоры.

Известный тренер уже давно мечтает о возвращении к работе. После ухода из комитета сборных УАФ специалист постоянно получает предложения о трудоустройстве.

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Мирон Богданович уже проводил предварительные переговоры о своем будущем. Скорее всего, конкретные предложения будут уже летом, когда наступит межсезонье.

Не хочу называть, изкаких чемпионатов звонили по телефону. По крайней мере, агенты заинтересованы, мне звонят, предлагают. Если появится достойное предложение, то с радостью еще поработаю,

– сказал Маркевич.

Последним местом работы Мирона Маркевича в роли тренера был Днепр, который удалось вывести в финал Лиги Европы. После этого специалист долгое время возглавлял комитет национальных сборных УАФ.

Когда Шевченко покинул сборную, Маркевич надеялся возглавить национальную команду. Когда же такое предложение не прозвучало, Мирон Богданович ушел из УАФ.