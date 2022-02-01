Маркевич мог тренировать европейский гранд – Коломойский помешал звездному тренеру
Источник:FanDay
Тренерская карьера Мирона Маркевича могла иметь яркое продолжение. После финала Лиги Европы именитые клубы хотели видеть его во главе своей команды.
Как рассказал специалист, Днепр мог быть не последним клубом в его тренерской деятельности. Он вел переговоры с несколькими грандами, желающими видеть его у себя.
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В частности, Маркевич вел активные переговоры с Галатасараем, но турецкий клуб хотел брать возрастных звездных футболистов. У украинского тренера был другой взгляд на построение команды.
Также с тренером связался французский Марсель. Клуб готов был выполнить все условия Мирона Богдановича, но Днепр не отпустил специалиста.
У меня еще год контракта с днепровским клубом. Мы говорили с Коломойским, но мне сказали: "Нет. Нужно продолжать работу". Это было их право, – рассказал Маркевич.
Напомним, Мирон Богданович после работы в Днепре возглавлял комитет национальных сборных УАФ, но ушел с должности, когда ему не предложили возглавить сборную Украины после ухода Андрея Шевченко.