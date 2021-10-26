Маркевич будет без работы – Металлист не спешит приглашать специалиста

Бывший тренер Металлиста и Днепра Мирон Маркевич находится в творческом отпуске. Прервать отдых благодаря приглашению бывшего клуба пока не получится.

После ухода Андрея Шевченко из сборной Украины тогдашний председатель Комитета национальных сборных Мирон Маркевич надеялся, что должность руководителя "желто-синих" предложат ему. Президент УАФ Андрей Павелко предпочел переговоры с Ребровым, которые звершились ничем, и в результате команду возглавил Александр Петраков.

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Маркевич обиделся на такое отношение и решил уйти с работы в УАФ. Впрочем, надежда, что тренера пригласит обновленный Металлист, очень слаба.

Поймите, некорректно обсуждать возвращение Маркевича при главном тренере Александре Кучере. Возвращение в другой роли, роль функционера? Я очень уважаю Мирона Богдановича, я его люблю... Но этот вопрос пока не стоит. Я не знаю планы Мирона Богдановича. Пока мы этот вопрос не обсуждали. Давайте так сформулируем,

– сказал президент харьковчан Александр Ярославский.

Сейчас Металлист под руководством Кучера возглавляет турнирную таблицу в Первой лиге и намерен уже по итогам этого сезона вернуться в УПЛ.