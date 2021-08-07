Манчестер Сити без Зинченко проиграл Лестеру Суперкубок Англии

Неудачи в финалах турниров для Манчестер Сити продолжаются. После поражения в финале Лиги чемпионов подопечные Гвардиолы уступили Лестеру в битве за Суперкубок Англии.

Суперкубок Англии

Лестер – Манчестер Сити – 1:0

Гол: Ихеаначо, 89 (пенальти)

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Украинский универсал "горожан" Александр Зинченко не попал в заявку на матч за английский Суперкубок. На его позиции левого защитника весь матч провел Бенджамен Мэнди.

Лестеру раз удалось подтвердить статус неудобного соперника для Сити Гвардиолы. "Горожане" владели преимуществом, но "лисы" отличились кусающимися выпадами. Если бы не Стеффен, Лестер праздновал бы победу с более крупным счетом.

Судьбу матча решил пенальти. Казалось, что игра перейдет в лотерею, но Лестер получил фантастическую возможность одержать победу. Ихеаначо, заработавший пенальти, не промахнулся с 11-метровой отметки. Времени отыграться у подопечных Гвардиолы уже не было – Лестер стал обладателем Суперкубка Англии.