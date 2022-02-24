Малиновский забил два гола и поддержал Украину – эффектный жест от футболиста
24 февраля 2022 , 21:42Читати новину українською
Источник:Суспільне
Руслан Малиновский не остался в стороне от агрессивного наступления российских войск в Украину. Хавбек сделал яркий жест, чтобы рассказать о масштабной войне, начатой РФ.
Аталанта на выезде уверенно разбила Олимпиакос со счётом 3:0. Дубль на свой счет записал Руслан Малиновский.
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После первого забитого гола украинец снял показал футболку с надписью "No war in Ukraine". Ее футболист надел под игровую форму и показал всему миру.