Малиновский забил два гола и поддержал Украину – эффектный жест от футболиста

Руслан Малиновский не остался в стороне от агрессивного наступления российских войск в Украину. Хавбек сделал яркий жест, чтобы рассказать о масштабной войне, начатой РФ.

Аталанта на выезде уверенно разбила Олимпиакос со счётом 3:0. Дубль на свой счет записал Руслан Малиновский.

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После первого забитого гола украинец снял показал футболку с надписью "No war in Ukraine". Ее футболист надел под игровую форму и показал всему миру.