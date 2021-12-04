Малиновский снова забивает – видео пушки в ворота Наполи

Украинский хавбек Аталанты Руслан Малиновский вышел в основе на матч против Наполи. Тренер команды не прогадал с выбором исполнителей.

Уже на 7-й минуте Давид Оспина был вынужден вытаскивать мяч из сетки ворот. "Автограф" в его владениях оставил Руслан Малиновский.

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Украинец удачно открылся на линии штрафной и удачно воспользовался передачей от Дувана Сапаты. Фирменная пушка – и Аталанта повела в счете.

Видео гола Малиновского