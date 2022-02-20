Малиновский получил новых боссов – еще один американец вложил активы в Серию А

Аталанта может получить очень хорошие финансовые вливания. Часть акций клуба приобрел владелец Бостон Селтикс.

Американский бизнесмен Стивен Пальюка решил вложить часть денег в Аталанту. Семья Перкасси продала ему 55% компании La Dea Srl, являющейся владельцем 86% акций бергамасков.

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В США Пальюка владеет пакетом акций баскетбольной команды Бостон Селтикс, поэтому спортивные инвестиции не являются для него новым опытом. Как сообщили журналисты, сумма соглашения между Пальюкой и Перкасси составила 350 миллионов евро.

Пока особых изменений в клубе не предвидится: Антонио Перкасси остается президентом Аталанты, а Стивен Пальюка станет сопредседателем правления.

Стивен Пальюка / Фото Бостон Селтикс

В Серии А бергамаски занимают 5 место и имеют шанс пробиться в Лигу чемпионов. В первом матче 1/16 финала Лиги Европы команда победила Олимпиакос со счетом 2:1 и имеет шанс на проход в следующий этап.