Малиновский получил хорошие новости о тренерском мостике Аталанты

Главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини еще долго будет тренировать Руслана Малиновского. Клуб и специалист подписали новое соглашение о сотрудничестве.

Джан Пьеро Гасперини уже поставил свою подпись под новым контрактом с Аталантой. Договор рассчитан до 2024 года с возможностью продления еще на один сезон.

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Мы договорились еще летом, а сегодня утром завершили оформление документов. Гасперини – правильный человек для нашего проекта, –

сказал Президент Аталанты Лука Перкасси.

Гасперини стал главным тренером Аталанты в июне 2016 года. Под его руководством команда провела 259 матчей, 136 раз праздновала победу, 65 раз сыграла вничью и потерпела 57 поражений.

Благодаря этому тренер Аталанта превратилась из борца за выживание в Серии А в постоянного участника Лиги чемпионов. К превращению команды присоединился и украинский хавбек Руслан Малиновский.