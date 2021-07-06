Лунин получил статус основного голкипера Реала: утешительный сигнал для украинца

Мадридский Реал под руководством Карло Анчелотти начал готовиться к новому сезону. Одной из главных фигур подготовки "сливочных" станет Андрей Лунин.

Учора мадридський Реал вийшов з відпустки та розпочав підготовку до сезону 2021/22.

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Прибыл в расположение команды и украинский голкипер Андрей Лунин. Поскольку Тибо Куртуа присоединится к команде не раньше, чем через 3 недели, роль основного вратаря в рамках подготовки команды к новому сезону выпадет именно Лунину.

Напомним, что Андрей провел в составе Реала только один матч, да и то не слишком удачно – команда сенсационно проиграла Алькояно в 1/16 Кубка Испании.