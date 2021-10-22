Коронавирус серьезно подкосил Кулача: форвард Динамо сможет играть только в следующем году

Форвард Динамо Владислав Кулач недавно переболел COVID-19. Похоже на то, что болезнь серьезно ударила по здоровью футболиста.

Лучший бомбардир прошлого чемпионата Украины Владислав Кулач не скоро сможет проявить свои бомбардирские способности. Здоровье игрока не в лучшем состоянии.

Интересно Ярмоленко в Динамо: на пути стоят финансовые условия звезды сборной Украины

У форварда были проблемы с сердцем, из-за которых ему даже пришлось пойти на операцию. После этого он заболел COVID-19, что еще больше ослабило его организм.

Сейчас футболист не может полноценно тренироваться, а делает легкие пробежки. Очевидно, что в 2021 году на футбольном поле он уже не появится. Теперь его ждет длительный процесс реабилитации.

Напомним, Владислав перешел в Динамо летом в статусе свободного агента. Последний раз он играл 14 августа в товарищеском матче против миланского Интера.