Коноплянка сконфузился в первом же интервью в Краковии – звезда перепутал местные клубы

Приход Евгения Коноплянки в Краковию запомнится не только сенсационностью. Украинец нечаянно продемонстрировал, что не слишком разбирается в местном футболе.

Комментарий Евгения Коноплянки для Canal+ Sport быстро набрал обороты в сети. Украинец неудачно прокомментировал интерес других польских команд к себе.

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Я получал информацию о том, что Легия Краков является очень серьезным клубом, и они обо мне тоже спрашивали. Краковия была самой убедительной,

– сказал хавбек.

Дело в том, что Легия базируется в Варшаве и не проявляла никакого интереса к подписанию Коноплянки. Как узнали журналисты, Коноплянка мог иметь в виду краковскую Вислу. Этот клуб мог вести переговоры с представителями украинской звезды.

Контракт Коноплянки с Краковией рассчитан до конца сезона с возможностью продолжения сотрудничества еще на год. По информации СМИ, его зарплата в новой команде составляет 15 – 20 тысяч долларов в месяц.