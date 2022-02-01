Коноплянка пострадал из-за случая – контракт звезды с ЛАСКом сорвал форс-мажор

Вингер Шахтера Евгений Коноплянка не смог сменить клуб во время зимнего трансферного окна. Ему предстоит доработать контракт в донецком Шахтере.

Евгений Коноплянка согласовал переход в австрийский ЛАСК. Шахтер согласился отпустить его безвозмездно, а договор с новым клубом был рассчитан на 1,5 года.

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Украинец уже должен был отправиться в расположение ЛАСКа в Турции, но в ситуацию вмешались обстоятельства. На сборах получили повреждения основные форвард и центральный защитник австрийской команды. Соответственно, в клубе решили закрывать проблемные позиции, а не подписывать соглашение с Евгением.

Футболист не хочет оставаться в Шахтере до конца контракта, который прекратит действие после сезона 2021/22, потому ведет переговоры с клубами из Турции, Польши и Венгрии. Здесь трансферное окно еще открыто, поэтому потенциальные шансы сменить команду у звезды еще есть.

Напомним, Евгений Коноплянка проиграл конкуренцию Михаилу Мудрыку и Манору Соломону. В текущем сезоне он сыграл всего 47 минут.