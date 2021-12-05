Команда Петряка и Макаренко проиграла украинское дерби в Венгрии: у одного украинца ассист

Иван Петряк и Евгений Макаренко появились в старте Фехервара на матч с Кишвардой, в основе которой вышел Богдан Мельник. Все три гола были забиты в течение первой трети игры.

Сначала Лазар Чиркович выиграл верховую дуэль при подаче углового и ударом головой открыл счет. Через 20 минут преимущество хозяев удвоил Ясир Асани, которому ассистировал Мельник.

Читайте также Специя с Коваленко беззубо потеряла победу – не помог гандикап в два гола

Вскоре Фехервар воспользовался провалом обороны соперника и один гол отыграл. Однако на больше команды Петряка и Макаренко не хватило. Кстати, Евгений получил желтую карточку. В компенсированное время на замену в составе Кишварды вышел Антон Кравченко. Его два земляка Виктор Гей и Артем Одинцов провели игру на скамье запасных.

Победа позволила самой украинской команде Венгрии продолжить погоню за Ференцварошем. Кишварда вторая с 30 очками (у Ференцвароша на два балла больше и игра в запасе). Фехервар идет четвертым с 23 пунктами.

Обзор матча

Чемпионат Венгрии, 15 тур

Кишварда – Фехервар 2:1

Голы: Чиркович, 4, Асани, 22 – Николич, 27.