Коаленко поскаржився Степаненку на тренування Аталанти
Адаптація Віктора Коваленка в Аталанті проходив не надто швидко.
Источник:Tuttomercatoweb
За словами хавбека Шахтаря Тараса Степаненка, Віктору Коваленку треба час для адаптації, а тренування в новій коанді справили на новачка не найкращі враження.
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Віктор – замкнутий хлопець, йому потрібен час. Він мені сказав, що тренування Гасперіні жахливі, – сказав Степаненка .
Нагадаємо, Коваленко повернувся до тренувань у загальній групі Аталанти після невеликого пошкодження. Він перейшов у новий клуб взимку за 700 тисяч євро. Дебютувати у складі Аталанти Віктор ще не встиг.
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