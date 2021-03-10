Адаптація Віктора Коваленка в Аталанті проходив не надто швидко.

За словами хавбека Шахтаря Тараса Степаненка, Віктору Коваленку треба час для адаптації, а тренування в новій коанді справили на новачка не найкращі враження.

Цікаво Агент пояснив популярність Яремчука серед європейських топів

Віктор – замкнутий хлопець, йому потрібен час. Він мені сказав, що тренування Гасперіні жахливі, – сказав Степаненка .

Нагадаємо, Коваленко повернувся до тренувань у загальній групі Аталанти після невеликого пошкодження. Він перейшов у новий клуб взимку за 700 тисяч євро. Дебютувати у складі Аталанти Віктор ще не встиг.