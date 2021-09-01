Казахстан – Украина: "желто-синие" пропускают обидный гол

Украине не удается удержать преимущество над Казахстаном. Счет на "Астана Арене" уравнивается.

Руслан Валиуллин воплотил самый большой страх фанатов сборной Украины. Форвард получил длинный пас и с острого угла пробил мимо рук Пятова.

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Украина снова при тотальном преимуществе пропускает гол от Казахстана и вынуждена бросать вперед все силы для победы.

Видео гола Валиуллина