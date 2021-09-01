Казахстан – Украина: видео провала, который практически перечеркнул шансы на чемпионат мира-2022

Сборная Украины в драматичном противостоянии не сумела победить Казахстан. Смотрите видео голов и обзор матча на Сборная 24.

Отборочный этап ЧМ-2022, групповой этап

Казахстан – Украина – 2:2

Гол: Яремчук, 2, Сикан, 90 + 2 – Валиуллин, 74, 90 + 5

К теме Украина опозорилась в матче с Казахстаном: быстрый гол, потерянные шансы и неизученный урок

Быстрый гол и дебютный мяч Сикана не гарантировали Украине победу над Казахстаном. В активе "желто-синих" всего 4 очка, мы сыграем еще 4 игры: против Франции, Финляндии и дважды против Боснии и Герцеговины.

Обзор моментов 1 тайма

Обзор моментов 2 тайма