Казахстан – Украина: видео провала, который практически перечеркнул шансы на чемпионат мира-2022
1 сентября 2021 , 19:19Читати новину українською
Источник:24 канал
Сборная Украины в драматичном противостоянии не сумела победить Казахстан. Смотрите видео голов и обзор матча на Сборная 24.
Отборочный этап ЧМ-2022, групповой этап
Казахстан – Украина – 2:2
Гол: Яремчук, 2, Сикан, 90 + 2 – Валиуллин, 74, 90 + 5
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Быстрый гол и дебютный мяч Сикана не гарантировали Украине победу над Казахстаном. В активе "желто-синих" всего 4 очка, мы сыграем еще 4 игры: против Франции, Финляндии и дважды против Боснии и Герцеговины.
Обзор моментов 1 тайма
Обзор моментов 2 тайма