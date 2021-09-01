Казахстан – Украина: Яремчук шикарным голом открывает счет – видео шедевра
1 сентября 2021 , 17:18Читати новину українською
Источник:24 канал
Начало матча с Казахстаном выдалось для Украины более чем удачным. Уже на 2-й минуте подопечные Петракова вышли вперед.
Первый удар в матче с Казахстаном оказался результативным. Роман Яремчук принял мяч на грудь и с метров 20-ти шикарным ударом открыл счет в матче.
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Наша команда повела в счете на 92-й секунде матча. Для сохранения шансов на путевки в Катар Украине нужно удержать победу.
Видео гола Яремчука