Казахстан можно было побеждать и без тренера, – Маркевич уничтожил сборную Украины

Национальная сборная Украины не смогла удержать преимущество над Казахстаном и потеряла важные очки. Для легендарного Мирона Маркевича, как и для украинских болельщиков, ничейный результат стал настоящим сюрпризом.

Матч складывался для сборной Украины очень удачно: быстрый гол, а потом преимущество за несколько минут до финального свистка. По мнению Маркевича, "желто-синие" элементарно не дотерпели, за что и поплатились.

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Специалист был убежден, что наша команда одержит победу, но хозяевам удалось проявить характер.

Вроде все складывалось удачно: забили быстрый гол, а когда хозяева выровняли положение, то в компенсированное время Даниил Сикан снова вывел гостей вперед... Кстати, я еще несколько месяцев назад говорил, что Сикан – будущее сборной Украины и, как видите, он оправдывает мои ожидания. Но не дотерпели, хотя, на мой взгляд, Казахстан можно было победить даже без тренера в технической зоне,

– считает Маркевич.

Специалист добавил, что после провала в Нур-Султане "желто-синим" без победы над сборной Франции 4 сентября можно забыть о путевках на чемпионат мира в Катаре.