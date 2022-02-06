Кальяри шокирует Аталанту: команда Малиновского сенсационно уступает из-за странных ошибок

Руслан Малиновский вернулся после трехматчевого отсутствия и отыграл все 90 минут, однако оказался бессильным. Кальяри несколько нелогично побеждает Аталанту на выезде.

Весь первый тайм хозяева провели на воротах соперника. Много стерильного владения мячом, несколько ударов (в том числе от Малиновского, который был едва ли не лучшим на поле) и тотальный контроль мяча – свое преимущество Аталанта не смогла конвертировать в забитые голы.

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Зато сразу после перерыва за дело взялся Кальяри. Защитники бергамасков забыли в штрафной Гастона Перейро и тот вполне воспользовался подарком. А дальше произошло эпическое событие. Хозяева разыграли мяч в центре поля, Перейро продавил Берата Джимсити, поэтому из ворот пришлось выходить Хуану Муссо. Его грубый подкат против форварда Кальяри рефери оценил красной карточкой.

Несмотря на численное меньшинство Аталанта, сумела восстановить паритет. Хосе Луис Паломино удачно сыграл на добивании после удара Дувана Сапаты. Однако через несколько минут сардинцы провели стремительный контрвыпад, завершившийся голом Перейро.

Даже 8 компенсированных минут не помогли Аталанте избежать поражения от 18-й команды Серии А.

Чемпионат Италии, 24 тур

Аталанта – Кальяри 1:2

Голы: Паломино, 64 – Перейро, 50, 68.