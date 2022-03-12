Это нож в спину для людей, которые сейчас воюют – Левченко о позиции Тимощука и Ордеца

Экс-футболист сборной Украины Евгений Левченко рассказал о своем отношении к футболистам, играющим в России. Кроме того, он поделился мнением о будущем футболистов из страны-агрессора.

"Моя позиция здесь очень проста и, мне кажется, очень жесткая. Я считаю, что ФИФА должна принять решение отправить каждого футболиста обратно в Россию. Поддерживаете режим? Молчание – знак согласия. Если вы не рассказываете и не говорите, что мы против войны, мы против таких убийств" – это просто стыд для российского футбола, для российских футболистов", – сказал Левченко.

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Вместе с тем, Евгений рассказал о возможных исключениях для определенных россиян:

Я могу сделать исключение для таких игроков, как Федор Смолов, который действительно высказался против войны, а остальные просто языки в жопу засунули, извиняюсь за выражение, и это для меня совершенно неприемлемо.

Кроме того, Левченко поделился мнениями о поступках Тимощука и Ордеца:

Лично с Тимощуком я не общался. Его действия – совершенно неприемлемы. Ты звезда украинского футбола, легенда. И ты ничего не делаешь. Ордец? Я понимаю, что есть определенные затруднения с разрывом контракта, с выездом из России. Подлинного его мировоззрения мы не знаем. Но то, что он решил молчать и там находиться – в моем понимании это просто чем в спину для многих воюющих людей, которых убивают. Для меня это – нонсенс.

Свою борьбу Евгений Левченко ведет не только в информационном поле:

Мы вывозим детей. Мы вывезли 12 детей из Харькова, из детского дома – это круто. Мы их поселили, накормили, напоили. У нас полный контакт с нашим посольством, координация всех действий. На всех нидерландских телеканалах, куда приглашают, я, конечно же, объясняю, рассказываю позицию Украины, показываю, что происходит, потому что многие не знают. Ну и, конечно, здесь собираем деньги, материалы, все, что есть. Все, что мы можем сделать сейчас – это собрать больше финансов.

Также живущий в Нидерландах Левченко рассказал о том, как изменилось тамошнее общество за время российско-украинской войны:

Голландцы за последние два-три дня собрали 106 миллионов евро, такого никогда не было. Ни тайфуны, ни какие-либо другие акции таких денег не собирали. Поэтому мы стараемся собрать как можно больше медикаментозной помощи. Ну и параллельно, конечно, вытаскивать детей, это самое главное.