Эти мужики – просто герои! – Матвиенко восхищается ВСУ и призывает не терять веры

Защитник донецкого Шахтера Николай Матвиенко выразил четкую гражданскую позицию. Футболист помогает армии и отмечает единство нации.

Николай рассказал о восприятии того, что происходит в Украине. Футболист восхищается теми, кто оберегает нашу землю.

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"Сейчас помогает держаться только вера. Вера в украинскую армию! Эти две недели показали дух свободы, любви, веры и единения нашего народа", – говорит Матвиенко.

Кроме того, футболист признался, как для него началась война:

24 февраля мы проснулись, как и все киевляне, около 5 утра от взрывов. Первая реакция: это просто непонимание, в это не верилось. Мы с женой подошли к окну, ничего не видно было, но слышны были взрывы. И внутри – самое страшное чувство. Дочь спала, включил новости, начали собирать какие-то вещи... Вообще, просто паника, состояние ужасное. Спустились в паркинг. Ночь провели под землей, как и многие украинцы.

Матвиенко считает, что украинцы долго не смогут забыть ужасы российской агрессии:

У нас отобрали наши дома, нашу жизнь. Как могут проходить эти дни? Только благодарю Бога, что мы просыпаемся каждый день. Не могу радоваться жизни, как прежде, вообще невозможно думать о чем-то, когда знаешь, что умирают дети, мирное население. Мы никогда уже не будем прежними. Это останется с нами навсегда.

Футболист Шахтера положительно настроен и считает, что Украина сможет устоять: "Война – тяжелое время для нашего народа. Однако мы сейчас сильны и едины как никогда! Каждый готов помочь другому человеку – это очень важно. Не теряйте веры, не теряйте надежды. Победа и только победа! Слава Украине! С нами Бог! С нами ВСУ!"