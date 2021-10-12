Ярмоленко забивает боснийцам и продолжает погоню за Шевченко: видео атмосферного гола во Львове
12 октября 2021 , 22:13Читати новину українською
Источник:24 канал
Лидер "сине-желтых" открывает счет на 15-й минуте. Для Андрея Ярмоленко этот гол становится 44-м в составе главной команды страны. У лидера исторического реестра бомбардиров Андрея Шевченко – 48 результативных ударов.
Виктор Цыганков избежал офсайда и прострелил с левого фланга параллельно к воротам. Ярмоленко с близкого расстояния отправил мяч в сетку.
К теме Львов – это крепость сборной, – Матвиенко ожидает неистовую поддержку в матче с Боснией
Видео гола Ярмоленко
После шести сыгранных матчей у команды Александра Петракова 8 очков, боснийцы набрали 6 пунктов в 5 играх.