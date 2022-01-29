Ярмоленко похвастался отдыхом в ОАЭ: встреча с Ребровым и "горячие" фотографии жены

Хавбек Вест Хэма Андрей Ярмоленко проводит отдых в тёплых краях. Футболист решил воспользоваться перерывом в чемпионате и отдохнуть в ОАЭ.

Андрей Ярмоленко вместе с семьей проводит зимний отпуск в Дубае. Здесь футболист смог не только насладиться горячим солнцем, но и встретиться со своим бывшим тренером – Сергеем Ребровым.

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Ярмоленко и его жена Инна опубликовали несколько фотографий отдыха. Правда, женщине пришлось уговаривать ребят на семейное фото.

Отметим, в текущем сезоне Ярмоленко принял участие в 21 матче, забил 1 гол и отдал 3 результативных передачи. Этим летом он станет свободным агентом и будет искать новую команду.