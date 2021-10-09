Яремчук выводит Украину вперед: видео курьезного гола в Хельсинки
9 октября 2021 , 19:46Читати новину українською
Источник:24 канал
Украина быстро реагирует на пропущенный гол авторства Пукки. Ребята Александра Петракова снова впереди 2:1.
Прострел Александра Тымчика с правого фланга оказался результативным. В следующей стадии атаки Виктор Цыганков пробивал по воротам финнов, однако мяч свалился с ноги нашего вингера.
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Первым на подборе оказался Роман Яремчук и расстрелял Лукаша Градецки.
Видео гола Яремчука
В течение первого получаса игры соперники обменялись голами Ярмоленко и Пукки.