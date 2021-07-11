Яремчук согласился на переход в новый клуб, – СМИ

Нападающий украинской национальной команды уже в скором времени может стать игроком Бенфики. Об этом пишет бельгийская пресса.

Сообщается, что Роман Яремчук находится на пороге топ-трансфера. Несмотря на интерес Милана и Вест Хэма, форвард бельгийского Гента переедет в Португалию.

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Клубы ведут между собой активный диалог. "Буйволы" оценивают своего ведущего игрока в 25 миллионов евро, но Бенфика стремится снизить цену. Издание также сообщает, что сам Роман выразил однозначное "да" касательно трансфера. Итак, теперь все зависит от самих клубов, которые согласовывают сумму отступных за украинца.

Стоит добавить, что на Евро-2020 Яремчук отметился двумя голами и ассистом, а в прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром Гента в Лиге Жупиле с 20 голами в 34 турах.