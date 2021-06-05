Яремчук неудачно "подколол" Зинченко – универсал Сити не оценил шутку о Лиге чемпионов

Форвард сборной Украины Роман Яремчук "отличился" неудачным юмором.

Защитник Манчестер Сити Александр Зинченко стал "жертвой" неудачной шутки нападающего Гента Романа Яремчука.

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Украинский форвард "поздравил" Алекса с победой в Лиге чемпионов. "Очень некрасиво", – ответил Зинченко.

Напомним, Сити в финале ЛЧ проиграл Челси – единственный гол в матче забил Гаверц, который убежал как раз от Александра.

Яремчук попытался разрядить атмосферу, обняв партнера по сборной, но ему это не слишком удалось.

Эпизод на 3:50