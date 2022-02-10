Яремчук наконец-то залечил курьезную травму – украинец вернулся в обойму Бенфики

Роман Яремчук покинул лазарет и присоединился к общей группе Бенфики. Футболист активно готовится к следующему матчу своей команды.

У украинского нападающего Бенфики Романа Яремчука есть шансы выйти на поле уже в ближайшем матче команды. В поединке 24-го тура чемпионата Португалии "орлы" сыграют против Санта-Клары.

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Форвард уже залечил травму и тренируется в общей группе. Повреждение Роман получил из-за курьёза – он занимался с резинкой для фитнеса, которая порвалась и попала ему в глаз. Из-за этого он на время оказался вне футбольного поля.

В текущем сезоне Яремчук сыграл 29 матчей, в которых забил 7 голов и отдал 5 результативных передач. Против Санта-Клары Бенфика сыграет 12 февраля, матч начнется в 20:00.

Ранее звучала информация, что Яремчук не оправдал возложенных на него ожиданий, поэтому клуб активно ищет усиление в атакующее звено команды.