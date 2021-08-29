Яремчук может пропустить матчи сборной – у форварда поднялась температура после вакцинации

Тренерский штаб национальной команды может столкнуться с очередными кадровыми проблемами. Опять страдает линия атаки.

Украинский нападающий не попал в заявку "орлов" на воскресный матч чемпионата Португалии против Тонделы. Официально клуб не сообщает о причинах отсутствия Яремчука.

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По информации Meta-ratings у Романа поднялась температура после вакцинации. Участие футболиста в ближайших поединках сборной будет зависеть от его дальнейшего самочувствия.

Кроме того, УАФ официально сообщила о повреждении Артема Довбика, которое не позволит ему сыграть в сентябрьских матчах "сине-желтых". Всего на сбор Александр Петраков вызвал трех форвардов: Яремчука, Довбика и Сикана.

Уже 1 сентября Украина сыграет в отборе ЧМ-2022 против Казахстана.