Яремчук мог перейти в Вольфсбург и даже летал в Германию: почему сорвался переход

4 августа 2021 , 13:40
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Источник:

ТаТоТаке

Новичок Бенфики Роман Яремчук мог продолжить карьеру в немецкой Бундеслиге. Видеть нападающего в своих рядах хотел Вольфсбург.

После Евро-2020 за нападающим сборной Украины Роман Яремчуком началась настоящая охота. Европейские клубы хотели усилить атаку украинским футболистом.

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Одним из главных претендентов на Романа был немецкий Вольфсбург. 25-летний игрок даже приезжал в Германию и вел переговоры с представителями клуба. На пути трансфера стала цена – Вольфсбург категорически не хотел платить за Яремчука ту сумму, которую требовал бельгийский Гент.

Ситуацией воспользовалась Бенфика, которая выложила за футболиста 17 миллионов евро. Важную роль в решении Яремчука переехать в Португалию сыграла и рекомендация Андрея Шевченко, который дружит с президентом лиссабонцев Руем Коштой.

Вольфсбург после провала в переговорах с Яремчуком приобрел форварда Манчестер Сити Лукаса Нмечу за 8 миллионов евро.

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Автор: Ярослав Сиваківський