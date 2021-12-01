Яремчук без голов уже второй месяц – терпение тренера Бенфики исчерпано

Украинский нападающий Бенфики Роман Яремчук теряет позиции в своей команде. Футболист не может отличиться в воротах соперника в течение длительного времени.

Наставник Бенфики Жорже Жезуш планирует серьезные изменения в атакующей линии команды. В декабре украинец будет получать гораздо меньше игрового времени.

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Причина – низкая результативность форварда. В последний раз Яремчук забивал за Бенфику еще в сентябре. Затем у него было достаточно игрового времени, но он так и не смог поразить ворота соперников.

Конкуренты Романа имели меньше времени, но порадовали тренера реализацией. Отметим, что в ближайшее время Бенфику ждут очень важные матчи: с Динамо в Лиге чемпионов и противостояние с Порту и Спортингом в чемпионате и Кубке соответственно.

Напомним, Роман перешел к "орлам" летом за 17 миллионов евро. Сейчас на его счету 4 гола в футболке Бенфики.