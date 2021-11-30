Я с удовольствием соглашусь, – легионер Ворсклы Якубу мечтает выступать за сборную Украины

У украинской сборной опыт натурализации иностранных футболистов. Вполне возможно, что эта практика продолжится и в будущем.

Ганский защитник полтавской Ворсклы Наджееб Якубу мечтает примерить желто-синюю футболку сборной Украины. Футболист готов принять украинское гражданство и защищать наши цвета на футбольном поле.

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Впрочем, защитник может играть и за сборную Ганы. Если предложение придет из обоих лагерей – перед ним будет очень непростой выбор.

Если станет выбор между Украиной и Ганой, учту все "за" и "против". Наверное, выберу тот вариант, кто первым позовет. Украина – мой второй дом. Я здесь сформировался как профессиональный игрок. Я люблю и ценю Украину,

– сказал Якубу.

Наджееб рассказал, что в Полтаве к нему хорошо относятся, этот город стал для него вторым домом. Ему трудно свободно общаться, но он не видит в этом проблемы и готов прилагать больше усилий для изучения языка.

Напомним, недавно за сборную Украины играли такие исполнители как Эдмар, Марко Девич и Марлос.