Я с этими падлами разберусь, – Алиев пообещал расправу футболистам, поддержавшим Путина

УЕФА и ФИФА полностью изолировали Россию от футбольного мира. И даже война в Украине и исключение из всех соревнований не открыли глаза местным "звездам".

Родившийся в России бывший игрок Динамо и сборной Украины Александр Алиев с оружием в руках защищает Киев. Он надеется, что когда-нибудь встретится с теми российскими игроками, которые поддержали решение Путина воевать в Украине.

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"Я с ними разберусь"

Бывший игрок сборной России Роман Широков поддержал решение Путина о вторжении в Украину. Алиев надеется, что когда-нибудь он сможет встретиться с Широковым и ему подобным и все доступно объяснить.

Думаю, что скоро эту падлу где-нибудь увижу, с ним сам разберусь, потому что я ненавижу таких людей, которые сидят и говорят. Я понимаю, что по телевизору в России они видят совсем другое, а у нас здесь происходит просто полный ад,

– сказал Алиев.

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