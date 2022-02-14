Хорошо, что он не возглавил Польшу, – звездный поляк Бонек уничтожил Шевченко и его работу

После того, как Дженоа отстранила Андрея Шевченко от работы, ему предсказывали переход в сборную Польши Переговоры успехом не увенчались – команду возглавил Чеслав Михневич.

Некоторые футбольные функционеры рады, что все завершилось именно так. К примеру, бывший форвард Ювентуса и экс-председатель ассоциации футбола Польши Збигнев Бонек не считает Шевченко хорошим тренером.

Интересно Маркевич снова станет на тренерский мостик – иностранные агенты начали охоту на специалиста

По мнению звезды, уровень работы Шевченко как тренера достаточно сомнительный. Выбирать такой вариант перед важным противостоянием с Россией в плей-офф ЧМ-2022 было бы ошибкой.

К счастью, Шевченко не стал тренером сборной Польши. На мой взгляд, он был худшим кандидатом из всех имеющихся,

– считает Бонек.

Также бывший нападающий уверен, что все победы сборной Украины – заслуга Мауро Тассотти, а Шевченко больше выступал в роли пиарщика. Он уверен, что результаты работы Шевченко во главе Дженоа – лучшее тому подтверждение.

В Дженоа он проиграл 7 из 10 матчей. И такой слегка "побежденный" тренер возьмет на себя сборную Польши и поведет ее в крайне важном стыковом матче с Россией?

– добавил Бонек.

Напомним, Дженоа до сих пор не уволила Шевченко, чтобы не платить ему компенсации за досрочное прекращение сотрудничества. Договор украинца с грифами рассчитан до лета 2024 года.