Хорошее настроение и постоянная активность – видео первой тренировки Коноплянки в Краковии
15 февраля 2022 , 11:17Читати новину українською
Источник:твиттер Краковии
Украинский хавбек Евгений Коноплянка в скором времени начнет покорять чемпионат Польши. Звездный футболист начал тренироваться с новой командой.
Новичок Краковии Евгений Коноплянка приступил к активной адаптации в новом коллективе. Украинец уже тренируется с командой и готовится к дебюту.
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Уже в субботу, 19 февраля, Коноплянка может дебютировать в Экстракляссе. В матче чемпионата Польши Краковия сойдется с Ягеллонией.
Контракт украинского хавбека рассчитан до конца сезона с возможностью пролонгации еще на год. В сезоне 2021/22 32-летний Коноплянка сыграл за Шахтер всего 47 минут.