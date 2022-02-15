Хорошее настроение и постоянная активность – видео первой тренировки Коноплянки в Краковии

Украинский хавбек Евгений Коноплянка в скором времени начнет покорять чемпионат Польши. Звездный футболист начал тренироваться с новой командой.

Новичок Краковии Евгений Коноплянка приступил к активной адаптации в новом коллективе. Украинец уже тренируется с командой и готовится к дебюту.

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Уже в субботу, 19 февраля, Коноплянка может дебютировать в Экстракляссе. В матче чемпионата Польши Краковия сойдется с Ягеллонией.

Контракт украинского хавбека рассчитан до конца сезона с возможностью пролонгации еще на год. В сезоне 2021/22 32-летний Коноплянка сыграл за Шахтер всего 47 минут.