Харатин забил дебютный гол за Легию: видео пушки украинца, которая не спасла от поражения

Новичок Легии Игорь Харатин понемногу осваивается в чемпионате Польши. Правда, пока Легия не радует победами и демонстрирует не лучший футбол.

Экстракляса, 9-й тур

Легия – Ракув – 2:3

Голы: Эмрели, 33, Харатин, 70 – Иви Лопес, 29 (пен.), 57, Тудор, 53

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Домашний матч против Ракува не принес Легии долгожданной победы. На перерыв команды ушли при счете 1:1, но после отдыха гости забили сразу два гола.

На 58-й минуте матча на поле вышел Игорь Харатин. Украинский хавбек точным ударом сократил отставание, но на большее Легии не хватило.

Легия имеет в активе 9 очков и находится аж на 14 месте в турнирной таблице. Правда, у действующего чемпиона Польши в запасе еще два матча.