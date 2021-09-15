Харатин помог Легии опозорить Спартак в Москве

Легия на последних минутах сумела одержать победу над московским Спартаком. Победе команды помог и хавбек сборной Украины Игорь Харатин.

Лига Европы, групповой этап, 1 тур

Спартак – Легия – 0:1

Гол: Кастрати, 90+1

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Матч прошел на равных, команды обменивались опасными выпадами протяжении всего матча. Ближе к цели была Легия, но варшавской команде не хватало реализации и везения.

На 59-й Игорь Харатин, который вышел в основе, покинул поле, а вместо него вышел Лирим Кастрати. Именно ему суждено было стать героем матча – хавбек удачно откликнулся на прострел партнера и добыл Легии важную победу.