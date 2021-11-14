Хачериди не имеет вариантов для продолжения карьеры – бывшая звезда Динамо не опускает руки

Евгений Хачериди уже почти год остается без команды. На услуги бывшей опоры Динамо и сборной Украины спроса пока нет.

Близкий друг Хачериди Денис Гармаш рассказал, что сейчас у его коллеги дела обстоят не лучшим образом. Поиски клуба затянулись на целый год, и новых вариантов продолжения карьеры пока не предвидится.

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Можем увидеться, посидеть, посмотреть футбол. В последний раз виделись с ним, сборную смотрели. Я спрашивал. Пока говорит, что нет вариантов. Не знаю. Занимается в зале, с друзьями бегает. Но еще не собирается заканчивать карьеру,

– рассказал Гармаш.

Напомним, Евгений Хачериди покинул белорусское Динамо Брест, за которое выступал вместе с Артемом Милевским, еще прошлой зимой. Впрочем, новой команды звездный защитник не смог найти не только год назад, но и прошлым летом, когда команды формировали составы на сезон.

Свой последний официальный матч Хачериди провел 28 ноября 2020 года. Уже скоро пройдет год, как он выходил на футбольное поле в официальном матче.